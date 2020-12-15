Celal Atik Özgül yaşamını yitirdi

Minareliköy’de sakin Celal Atik Özgül (E-68), “kalp yetmezliği” sonucu yaşamını yitirdi.

Polis Basın Bülteni’ne göre, dün gece 20.00 sıralarında evindeyken aniden rahatsızlanarak Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Özgül, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

Doktorun, Celal Atik Özgül’ün ölüm sebebini “kalp yetmezliği” olarak açıkladığı belirtildi.