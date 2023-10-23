CD bozuk çıktı, duruşma ertelendi

Onur ULAĞ

Çatalköy’de suikast sonucu öldürülen Halil Falyalı ve Şoförü Murat Demirtaş ile ilgili dava sürecinde 4. duruşma bugün Girne Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü. Dava, emare olarak sunulan CD’nin çalışmaması sonucu ertelendi.

Söz konusu CD’de olay yeri inceleme polisinin olay yerinde çektiği görüntüler yer alıyordu.

Olayla ilgili tutuklu bulunan sanıklar Ömer Tunç, Veysel Sare ve Musa Çiçek mahkemeye çıkarıldı.

Polis, mahkemede geniş güvenlik önlemleri aldı.

Mahkemede üçüncü tanık olarak Girne Akçiçek Hastanesi’nde görev yapan İç Hastalıkları Uzamanı Dr. Özcan Hüdaverdi dinlendi.

“Olay yerine vardığımda Halil Falyalı aracın yanında yerde yatıyordu”

Mahkemede olay gününü anlatan Dr. Özcan Hüdaverdi, 112 komuta merkezinden gelen bilgiyle ateşli silah yaralanması bilgisi aldıklarını ve hemen ambulansla olayın yaşandığı bölgeye hareket ettiklerini dile getirdi.

Olay yerine vardıklarında bölgenin kalabalık olduğunu söyleyen Hüdaverdi, aracın yanında kaldırımla araç arasında yerde yatan Falyalı’ya yöneldiğini ancak bölgenin karanlık ve dar olmasından dolayı ilk müdahalenin ardından hemen sedye yardımıyla ambulansa taşınarak ambulans içerisinde müdahaleye devam ettiğini anlattı.

Ateşli silahla ağır yaralanan Falyalı’nın ambulansla önce Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne ve burada yapılan müdahalenin ardından yine aynı ambulans ile Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi’ne kaldırıldığını dile getirdi.

“Aracın ön paneli söküldükten sonra araçta çıkan mermi çekirdeğini fotoğrafladım”

Daha sonra dördüncü tanık olarak Girne Polis Müdürlüğü, Adli Şube birimine bağlı Olay Yer İnceleme Uzmanı Burak Ekinci dinlendi.

Mahkemeden olay gününü ve sonrasını anlatan Ekinci, olayın yaşandığı gün, olay yerini incelemek için gittiğini, olay yerindeki incelemesini yaptığını aktardı.

Ekinci, olay gününden bir gün sonra (9 Şubat 2022) olayla ilgili olarak Karakum’da bulunan bir alışveriş merkezi civarında ZPH 927 plakalı bir araçtan parmak izleri aldığını ardından aynı tarihte, olayın yaşandığı bölgede bulunan bir ikametgâhta bir adet mermi nüvesi fotoğrafladığını ve yine aynı tarihte otopsiye katıldığını, 10 Şubat 2022 tarihinde SL 001 plakalı aracın ön paneli söküldükten sonra araçta çıkan mermi çekirdeğini fotoğrafladığını, olay yerinden toprak örnekleri aldığını ve 13 Şubat 2022 tarihinde Ozanköy-Çatalköy yolu üzerinde bulunan bir köprüde iki adet kalaşnikof marka silah ve bir adet 9 mm tabancayı fotoğrafladığını mahkeme huzurunda dile getirdi.

CD’nin bozuk olması nedeniyle duruşma ertelendi

Mahkeme’de tanıkları dinleyen Girne Ağır Ceza Mahkeme Başkanı, emare niteliğinde mahkemeye sunulan bir CD’nin bozuk olduğu, gerekli emarenin temin edilmesi gerektiğini söyleyerek, duruşmanın 27 Ekim Cuma gününe ertelenmesine emir verdi.