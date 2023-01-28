Çayönü’nde eylem

YENİDÜZEN

Kooperatif Şirketler Mukayyitliği, Çayönü Kalkınma Kooperatifi’nin Yönetim Kurulu üyelerini “usulsüzlük” yaptıkları gerekçesiyle görevden aldı, yerine kayyum atadı. Çayönü köy sakinleri ise bu karardan geri dönülmesi için eylem başlattı. Görevden alınan Çayönü Kalkınma Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Yahya YENİDÜZEN’e konuşarak, herhangi bir usulsüzlüğün söz konusu olmadığını söyledi, “Köy halkı seçtiği yönetimini geri istiyor” dedi.

Köy halkı 2 gündür eylemde

Çayönü Kalkınma Kooperatifi’nde yaşanan olaylar, köy halkının tepkisine de yol açtı. Cuma günü itibariyle köy yolunu kapatan Çayönü köy halkı, alınan kararın geri çekilmesini istiyor. Alınan bilgiye göre, köy halkı eylemlerini önümüzdeki günlerde de sürdürecek.

Yahya: “Bizim suçumuz yoktur”

Görevden alınan Çayönü Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Yahya, YENİDÜZEN’e konuşarak, “Bizim suçumuz yoktur. Alınan karar yanlıştır” şeklinde konuştu.

Hasan Yahya şunları söyledi:

“25 Ocak’ta Kooperatif Şirketler Mukayyitliği Çayönü Kalkınma Kooperatifi Yönetim Kurulu üyelerini hiçbir savunma ve ifade alınmadan görevden aldı ve tamamen yargısız infaz yaptı. Bizi görevde olduğumuz süre boyunca kooperatifimizi büyütmek ve geliştirmek için birçok hamle yaptık. Köylü bunu kabul etmiyor. Çayönü köyü ülkenin sebze-meyve reyonlarını dolduran önemli köylerinden biridir. 2 gündür eylemdeyiz. Hiçbir yetkiliye de ulaşamadık. Yaşananlar Çayönü köyünü üzüyor. Kooperatifte 5 Yönetim Kurulu üyesi var, 5’i de görevden alındı, bu insanların adı bugüne kadar hiç usulsüzlüğe karışmadı. Burada suçumuz yoktur. Bizler olağanüstü genel kurula gitmeye de hazırız. Köylü seçtiği yönetimini geri istiyor. Kesinlikle bu eylemi bırakmamakla da kararlıdır. Eylem, sesimiz duyulana ve yanlış karardan geri dönülene devam edecek. Köy yolu bugün açık... Pazartesi yeniden kapanacak ama alternatif yollar var. Kimse bu konuda mağdur olmayacak. Köylüye bir cevap verilmezse adanın en güzide kooperatiflerinden biri zaman içerisinde zarar görecek.”