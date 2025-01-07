Çayönü-Güvercinlik Yolu için eylem: Yolda tehlike büyük

Çayönü-Güvercinlik-Güvercinlik Sanayi yolunun acilen dökülmesi ve düzenlenmesi talebiyle bölge halkı, yoğun katılımla eylem düzenlendi. Eylemciler, somut bir adım atılana kadar protestolarına devam edeceklerini belirtti. Yıllardır yetkililerin ilgisizliğiyle karşı karşıya kalan bölge sakinleri, saatlerce yolda eylem yaptı. Eyleme katılanlar, seyrüsefer zammına da tepki göstererek, Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı ve Başbakan Ünal Üstel'e çağrıda bulundu.

Bölge halkı, her gün yoğun olarak kullanılan Çayönü-Güvercinlik-Güvercinlik Sanayi yolunun tehlike arz ettiğini vurguladı. Yolda acilen düzenleme, aydınlatma ve iyileştirme yapılması gerektiğini belirten eylemciler, bu konuda somut bir adım atılmasını talep etti. Ayrıca, yolun düzenlenmesinin bölge sakinlerinin güvenliği için büyük önem taşıdığı ifade edildi.

Bugün sabah saat 04.30'da bir araya gelen bölge halkı, Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı'nın kendilerine güvence verene kadar eylemlerine devam edeceklerini söyledi. Eyleme, özellikle İncirli, Köprülü, Çayönü, Güvercinlik, Beyarmudu ve Akdoğan köylerinden vatandaşlar destek verdi.