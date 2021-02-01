Çavuşoğlu'nun programı yoğun

Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, resmi temaslarda bulunmak üzere bugün Kıbrıs'a geliyor.

TC Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, iki günlük resmi temasları çerçevesinde bugün Meclis Başkanı Önder Sennaroğlu, Başbakan Ersan Saner ve Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu tarafından kabul edilecek. Çavuşoğlu yarın da Cumhurbaşkanı Ersin Tatar tarafından kabul edilerek heyetler arası görüşmelere katılacak.

Dışişleri Bakanlığı Enformasyon Dairesi’nden verilen bilgiye göre, Çavuşoğlu’nun programı şöyle:

“KKTC’ye 15:30’da gelecek. Cumhuriyet Meclisi Başkanı Önder Sennaroğlu tarafından 16:00’da, Başbakan Ersan Saner tarafından ise 16:40’da kabul edilecek. Çavuşoğlu, 17:15’de Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu ile görüşecek.

Çavuşoğlu’nun Cumhurbaşkanı Sayın Ersin Tatar’la görüşmesi yarın 13:30’da başlayacak, 13:45’de de heyetler arası görüşmeye geçilecek. Çavuşoğlu, görüşmelerin ardından adadan ayrılacak.”