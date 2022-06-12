Çavuşoğlu, sivil toplum örgütü temsilcileriyle bir araya geldi
Türkiye Cumhuriyeti (TC) Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ülkedeki temasları çerçevesinde sivil toplum örgütü temsilcileriyle Beyaz Ev’de bir araya geldi.
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Türkiye Cumhuriyeti (TC) Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ülkedeki temasları çerçevesinde sivil toplum örgütü temsilcileriyle Beyaz Ev’de bir araya geldi.
Görüşmede, TC Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri ve TC Dışişleri Bakan Yardımcısı Sedat Önal da yer aldı.
Çavuşoğlu: Birlikteliğimizi bozmaya çalışanlara geçit vermeyeceğiz
Ülkedeki temasları çerçevesinde sivil toplum örgütü temsilcileriyle bir araya gelen Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, yapılan görüşmenin ardından sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.
“Kıbrıs Türk sivil toplum kuruluşlarıyla biraraya geldik” diyen Çavuşoğlu mesajında, “Dün, bugün ve daima; birlikteyiz! Birlikteliğimizi bozmaya çalışanlara geçit vermeyeceğiz!” ifadelerine de yer verdi.
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Etiketler : mevlüt çavuşoğlu