ÇAVUŞOĞLU: "MARAŞ HAZIRLIĞI İÇİN KIBRIS'A GELDİM"
Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Kuzey Kıbrıs'a geldiğini açıkladı.
A+A-
Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Kuzey Kıbrıs'a geldiğini açıkladı.
Çavuşoğlu, sosyal medya hesabından iki de fotoğraf paylaşarak “Sayın Cumhurbaşkanımız Erdoğan’ın ziyaretlerinin hazırlıklarını yapmak ve KKTC’nin 37. kuruluş yıl dönümü törenlerine katılmak üzere Kıbrıs’tayız” diye yazdı.
Bu haber toplam 195 defa okunmuştur
Etiketler : mevlüt çavuşoğlu