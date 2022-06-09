Çavuşoğlu geliyor: Hükümet ve Sivil Toplumla toplantı planlanıyor

Türkiye Cumhuriyeti (TC) Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun hafta sonu adaya bir ziyaret yapması bekleniyor.

Çavuşoğlu’nun hükümetle görüşeceği, ayrıca sivil toplum örgütleri ile de bir toplantı organize edeceği öğrenildi.

YENİDÜZEN, Türkiyeli bakanın ziyaretini, TC Lefkoşa Büyükelçiliği kaynaklarından da doğruladı.

“KKTC Başkanı” olarak görevlendirilen Dt. Ünal Üstel’e iade-i ziyaret de yapacak Çavuşoğlu’nun TC-KKTC Prokokolü sonrasında oluşan tepkilere yönelik bir iletişim stratejisi içerisinde olacağı siyasi kulislerde konuşuluyor.

Prag’da bulunan Çavuşoğlu’nun resmi ziyaret programı henüz açıklanmadı ve net program ortaya çıkmadı.