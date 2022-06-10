Çavuşoğlu adaya geliyor

Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, resmi ziyaret için yarın akşam adaya geliyor.

Çavuşoğlu, Pazartesi’ne kadar sürecek ziyaretinde Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, “KKTC Başbakanı” olarak görevlendirilen Ünal Üstel ve hükümet ortakları ve Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu ile görüşmeler yapacak.

Cumhurbaşkanı Tatar ve TC Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun baş başa görüşmelerinin ardından heyetler arası görüşmeye geçilecek; ardından ortak basın toplantısı düzenlenecek.

Çavuşoğlu, adada bulunacağı sürede halkla bir araya geleceği bazı etkinliklere de katılacak.

Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu bu sabah BRT’de katıldığı canlı yayında Çavuşoğlu’nun ziyaretiyle ilgili bilgi verdi.

Ertuğruloğlu, Çavuşoğlu ile Kıbrıs konusunu ilgilendiren tüm konuları ve iki bakanlık arasındaki ilişkilerle iş birliklerini değerlendireceklerini söyledi.