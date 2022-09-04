Çatalköy ve Alsancak’ta iki ‘ani ölüm’

Çatalköy’de 78 yaşındaki Gunther Schweıghart evinde, Alsancak’ta ise 67 yaşındaki Kenan Gülmez ise denizde aniden rahatsızlanarak yaşamını yitirdi.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, her iki ‘ani ölümle’ ilgili soruşturma başlatıldı.

Çatalköy’deki ‘ani ölüm’

Polisten verilen bilgilere göre bugün saat 11.30 sıralarında, Çatalköy’de sakin 78 yaşındaki Gunther Schweıghart, ikametgahı içerisinde aniden rahatsızlanarak yaşamını yitirdi.

Polis, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğünü bildirdi.

Alsancak’taki ‘ani ölüm’

Öte yandan, yine polisten verilen bilgiye göre, bu kez Alsancak’ta, 67 yaşındaki Kenan Gülmez, deniz içerisinde bulunduğu sırada aniden rahatsızlanarak, kaldırıldığı Girne Dr. Akçiçek Hastanesi’nde, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Polis, söz konusu ‘ani ölümle’ ilgili soruşturmanın sürdüğünü kaydetti.