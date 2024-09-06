Çatalköy-Esentepe Belediye Başkanı Ceyhun Kırok Çatalköy İlkokulu’nun bitme aşamasına geldiğini açıkladı.

Açıklama şöyle:

Bir yıl önce temelini attığımız Çatalköy İlkokulu yeni okul binasını bitirme aşamasına geldik.

Bahçe düzenlemesinin bir an önce yapılabilmesi için cumartesi ve pazar günü planlanan beton dökümü çalışmalarına, duyarlılık gösterip özel izinle beton mikserlerinin bu çalışmayı yapabilmesi için izin veren Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı sayın Erhan Arıklı’ya ve Karayolları Dairesi Müdürü Kazım Kafaoğlu’na teşekkür ederim.