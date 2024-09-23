Çatalköy İlkokulu yeni okul binası açıldı

Çatalköy İlkokulu yeni okul binası, bugün düzenlenen törenle açıldı.

Törende Cumhurbaşkanı Vekili, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, Çatalköy Esentepe Belediye Başkanı Ceyhun Kırok, Çatalköy İlkokulu Müdürü Uğur Çınar konuşma yaptı.

Konuşmaların ardından yeni okul binasının hizmete girmesine katkı yapanlara teşekkürler plaketleri verilerek, binanın açılışı yapıldı.

Cumhurbaşkanı Vekili Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, Meclis Başkan Vekili Fazilet Özdenefe, Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, bazı milletvekilleri, Çatalköy Esentepe Belediye Başkanı Ceyhun Kırok, bazı belediye başkanları, Sivil Savunma Teşkilatı Başkanı Atilla Karaca, bakanlık görevlileri, iş insanları, Çatalköy İlkokulu Müdürü Uğur Çınar, öğretmenler, öğrenciler katıldı.

Çatalköy Esentepe Belediyesi ve Milli Eğitim Bakanlığı iş birliğiyle yapımı tamamlanan Çatalköy İlkokulu’nun temeli 8 Ağustos 2023’te atılmıştı, bin 800 metre kare alana sahip yeni bina 18 derslikten oluşuyor.

Çavuşoğlu: “Kıbrıs Türk tarihi yardımsever insanların yaptığı fedakarlıklarla dolu”

Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu ise, yeni eğitim öğretim yılının mutluluk, sağlık, başarı getirmesi temennisinde bulundu.

Okul ihtiyacını gidermek için belediyeler, bakanlık ve hayırsever vatandaşların bir araya gelerek imkanların birleştirdiklerini dile getiren Çavuşoğlu, dünya standartlarını karşılayan geliştirilmeye uygun okulun hizmete girdiğini belirtti.

“Dört yılda 26 okulu ülkeye kazandırmanın gururunu yaşıyoruz” diyen Çavuşoğlu, bu gururu, kurum, kuruluş, halk ve hayırseverler ile paylaştıklarını kaydetti.

Bakanlığın, “Bir Okul da Se Yap” , “Bir Sınıf da Sen Yap” kampanyalarına yanıt vererek, katkı koyan herkese teşekkür eden Çavuşoğlu, Kıbrıs Türk tarihinin yardımsever insanların yaptığı fedakarlıklarla dolu olduğunu belirtti.

Çavuşoğlu, yeni ilkokul binasının hizmete girmesine katı yapan herkese teşekkür etti.

Kırok: “Bölge 70 milyon TL değerinde bir okula kavuştu”

Çatalköy Esentepe Belediye Başkanı Ceyhun Kırok, yeni okul binası açılışıyla, 75 yıllık dönemin kapandığını, yeni binayla yeni bir dönem başladığını belirtti.

Bölgenin kalkınması, çocukların dünya standartlarında eğitim almasını sağlayacak bir okul yarattıklarını kaydeden Kırok, konuşmasında bir yıl gibi kısa bir sürede, 19 derslik ve 30 odadan oluşan yeni okul binasının hayat bulmasına katkı sağlayan Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu’na ve ana paydaş İş İnsanı Murat Şahin ile ailesine ve katkı koyan tüm paydaşlara teşekkür etti.

Çatalköy Esentepe Belediyesi’nin yaklaşık 20 milyon TL katkıda bulunduğu projenin ana finansmanını iş insanı Murat Şahin ve ailesinin karşıladığını, bunun yanında bakanlık ve diğer iş insanlarının da maddi katkıda bulunduğunu dile getiren Kırok, imece usulü bu projeyle bölgenin 70 milyon TL değerinde bir okula kavuştuğunu söyledi.

Projelerle ilgili bilgi veren Kırok, 4 yaşa yönelik 3 sınıflı bir okul öncesi binasının İş İnsanı İçim Çağıner Kavuklu’nun katkılarıyla hayat bulacağını söyledi.

Esentepe İlkokulunun tarihi nitelikli binasının korunup bakımı yapılarak eğitme devam ettiğini belirten Kırok, 2024 yılı içinde anaokul ve okul öncesini kapsayan 8 derslikli yeni bir binanın temellerinin atılacağını kaydetti.

Çatalköy İlkokulu Müdürü Uğur Çınar, yeni okul binasının 19 derslik, müdür, müdür muavini, öğretmenler odası, 8 öğretmen tuvaleti, 22 öğrenci tuvaleti, 2 özel gereksinimli öğrenci tuvaleti, 1 mutfak, 1 kantin olmak üzere toplam bin 800 metre kare alana sahip olduğunu söyledi.

Okul binasının hizmete girmesini sağlayan Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, projenin baş mimarı Çatalköy- Esentepe Belediye Başkanı Ceyhun Kırok, projenin büyük paydaşı Prestige Chamada Otel sahibi Murat Şahin, katkı koyan tüm hayırsever iş insanlarına teşekkür eden Çınar, 2024-2025 öğretim yılının hayırlı uğurlu olması dileğinde bulundu.