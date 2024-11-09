Çatalköy-Esentepe bölgesinde çevre temizliği yapıldı

Çatalköy-Esentepe Belediye Başkanı Ceyhun Kırok, 25 gönüllü vatandaş ve belediye personelinin katkısıyla bugün bölgede çevre temizliği yapıldığını sosyal medyası üzerinden duyurdu.

Kırok'un sosyal medyası üzerinden yaptığı paylaşım şu şekilde:

Bu gün çevreye duyarlı yaklaşık 25 gönüllü vatandaşımız ve belediye personellerimizin katkısıyla, çevre temizliğimizi gerçekleştirdik.

Çevreye olan saygının çok azaldığı bu dönemde, duyarlı vatandaşlarla yaptığımız bu çalışma ciddi bir farkındalık yarattı.

Bize destek veren herkese teşekkür ederim…