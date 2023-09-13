Çatalköy-Esentepe Belediyesi’nden öğrencilere çanta desteği

Çatalköy-Esentepe Belediyesi Başkanı Ceyhun Kırok, yeni eğitim döneminin başlamaya az kaldığı bugünlerde, belediye olarak ilkokulların 4 yaş, ana sınıf ve 1. Sınıflarına başlayacak tüm öğrencilerin okul çantalarını karşılayacaklarını belirtti.

Kırok, kişisel sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, tüm öğrencilere yeni eğitim döneminde başarı dileklerinde de bulundu, “Tüm çocuklarımızın eşit imkânlardan yararlanabileceği bir sosyal belediyecilik anlayışı ile eğitime desteğimiz her zaman büyüyerek devam edecektir” dedi.

Kırok’un paylaşımı şöyle:

Sevgili çocuklar ve değerli velilerimiz; Belediyemiz yine, yeni bir uygulama ile bu yıl bölge ilkokullarımızın 4 yaş, ana sınıf ve 1. Sınıflarına başlayacak tüm öğrencilerimizin okul çantalarını belediyemiz karşılıyor… Her yıl daha da zor olan, okul hazırlık döneminde, velilerimize bizim de bir katkımız olması adına böyle bir karar aldık.

Tüm çocuklarımızın eşit imkânlardan yararlanabileceği bir sosyal belediyecilik anlayışı ile eğitime desteğimiz her zaman büyüyerek devam edecektir.

Sevgili çocuklar;

Yeni eğitim yılınız başarılarla dolu olsun…

Sevgili çocuklar ve değerli velilerimiz;

Belediyemiz yine, yeni bir uygulama ile

Bu yıl bölge ilkokullarımızın 4 yaş, ana sınıf ve

1. Sınıflarına başlayacak tüm öğrencilerimizin okul çantalarını belediyemiz karşılıyor…

Her yıl daha da zor olan, okul hazırlık döneminde, velilerimize bizim de bir katkımız olması adına böyle bir karar aldık.

Tüm çocuklarımızın eşit imkânlardan yararlanabileceği bir sosyal belediyecilik anlayışı ile eğitime desteğimiz her zaman büyüyerek devam edecektir.

Sevgili çocuklar;

Yeni eğitim yılınız başarılarla dolu olsun…”