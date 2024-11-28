Çatalköy - Esentepe ana yolunu kullanacak sürücülerin dikkatine...

Polis Çatalköy - Esentepe ana yolunda, Teknecik Elektrik Santrali önlerinde, yüksek gerilim hattının aşağıya sarktığı ve yolun trafik güvenliği açısından tehlike arz ettiği uyarısında bulundu.

Polis açıklamasında bu nedenle Esentepe istikametinden Çatalköy istikametine doğru seyredecek, yerden yüksekliği yaklaşık 3 metrenin üzerinde bulunan otobüs kamyon gibi ağır vasıta araçların geçişine izin verilmeyeceği ifade edildi.

Açıklamada, "Bu güzergahı kullanacak sürücülerin yavaş ve dikkatli seyretmeleri, trafik işaret ve işaretçilerine uymaları önemle rica olunur"denildi.