Aygün Bahar ÖKMEN

Çatalköy Sanayi Bölgesi’nde çalışan ve işletme sahibi olan vatandaşlar ile Teknecik Elektrik Santrali Lojmanları’nda kalan vatandaşlar önceki gün yaşanan doğal afetin ardından “Şanslıydık, cana değil mala geldi” şeklinde konuştu. Ciddi maddi hasara uğradıklarını bildiren bölgeliler, ağaçların yerinden söküldüğünü, arabaların hurdaya çıktığını, eşyaların havada uçuştuğunu aktardı. Korku dolu anlar yaşandığını aktaran bölgeliler, daha önce böyle bir şey görmediklerini dile getirdi.

Cabir Usta: “Ambarlar, ağaçlar yerinden söküldü. Demir parçaları havada uçuştu”

Saat 13:40 civarında Çatalköy Sanayi Bölgesi tarafından gelen büyük bir hortuma maruz kalındığını bildiren Teknecik Elektrik Santrali Lojman sakini Cabir Usta, sanayi bölgesinde uçuşan tüm trapez sacların ve demir parçalarının Teknecik Santrali’nin lojmanlar kısmına geldiğini dile getirdi. Lojmanların olduğu bölgede yer alan ambarların yerinden tamamen söküldüğünü ve geriye hiçbir şey kalmadığını ifade eden Usta, arabaların da büyük zarar gördüğünü bildirdi. Elektrik sisteminin alt yapısının tamamen çöktüğünü dile getiren Usta, elektrik direklerinin de yıkıldığını kaydetti. Evlerde çokça hasar meydana geldiğini söyleyen Usta, yıllanmış Çınar ve Çam ağaçlarının da yerinden söküldüğünü ifade etti. Usta sevindikleri tek şeyin yaralıların ya da can kaybının yaşanmaması olduğunu belirtti.

Hüseyin Höyük: “Bir can kaybının olmayışı ve ciddi yaralanmaların yaşanmaması sevindirici”

Çatalköy Sanayi Bölgesi iş yeri sahibi Hüseyin Höyük, hortum esnasında oğlunun, kardeşinin ve iki çırağının bölgede bulunduğunu ve olaya şahit olduklarını ileterek büyük bir doğal afet atlatıldığını dile getirdi.

Höyük oğlunun ayağında morlukların olduğunu ama bir can kaybının olmayışının ve ciddi yaralanmaların yaşanmamasının sevindirici olduğunu ancak ciddi maddi hasara uğradıklarını belirtti.

Cenk Çakmak: “Hortumun çelik konstrüksiyonları betondan çekerek çıkardı, çalışanlarım rafların arasına saklanarak kurtuldu”

Çatalköy Sanayi Bölgesi iş yeri sahibi Cenk Çakmak, hortumun denizden gelerek arka taraflarında bulunan balıkçının işletmesini yıktığını, ardından kendi işletmelerinden geçerek Tepecik’e doğru gittiğini aktardı. Çakmak, esnada alanda bulunan iki personelinin rafların arasına saklanarak kurtulduklarını dile getirdi.

Çakmak, çatının tamamen uçtuğunu bildirirken, 3 tonluk su deposunun ve 6 metreye 6 metre giriş kapısının da kaybolduğunu ifade etti. Çakmak, bunların nerde olduğunu bile bulamadıklarını dile getirdi. Hortumun iki alt dükkânda arabaları ters çevirdiğini bildiren Çakmak, balıkçının tırlarının da devrildiğini ifade etti. Çakmak, hortumun çelik konstrüksiyonları betondan çekerek çıkardığını vurguladı. Büyük bir felaketin can kaybı olmadan atlatılmasının sevindirici olduğunu dile getiren Çakmak, maddi kaybın büyük olduğunu kaydetti. Çakmak, kendi çabaları ve kiraladıkları araçla temizlik çalışmalarını sürdürdüklerini ifade etti.

Hasan Gani: “6 metrelik kapıyı ve üst paneli koparınca rafların arasına saklandık”

Çatalköy Sanayi Bölgesi çalışanı Hasan Gani, hortum esnasında bir mesai arkadaşı ile birlikte dışarıda olduğunu, hortumun karşıdan gelişini gördüklerini, bir bulut kütlesinin havada uçuşan demir parçalarla üstlerine gelmekte olduğunu görünce içeri koştuklarını aktardı.

Gani, on saniye geçmeden hortumun kapıyı zorlamaya başladığını, üst panelin kopmasıyla koşarak raflara saklandıklarını aktardı. Dışarıdan gelen o gücün ve şiddetin tarifinin zor olduğunu belirten Gani, yanlarındaki düz zemini göstererek “Şurada fabrika vardı, yerle bir etti” dedi.

56 yaşında olduğunu ifade eden Gani, daha önce böyle bir şeyi ne gördüğünü ne de yaşadığını dile getirdi.

Bülent Atan: “2 Trilyon zarara uğradık”

Çatalköy Sanayi Bölgesi işletme sahibi Bülent Atan, olay anında bölgede olmadığını ancak o anda sekreterinin arayarak “Bülent Bey, hortum, berbat” dediğini, ancak gelip manzarayı görene kadar neler olduğunu anlamadığını ifade etti. İki trilyona yakın zararları olduğunu belirten Atan, soğuk hava depolarının, taşıma araçlarının, duvarların zarar gördüğünü ve bazı köpeklerini kaybettiklerini dile getirdi. Adanın %80’ine balık taşıdıklarını dile getiren Atan, 15 gün boyunca işlerinin aksayacağını ifade etti.

Akın Arslantosun: “Hortum içeriden geçti, eşyaları dışarı sürükledi”

Çatalköy Sanayi Bölgesi işletme çalışanı Akın Arslantosun, deniz tarafından gelen hortumun ufak başladığını, Elexus Otel önünde büyümeye ve toparlanmaya başladığını ifade etti. Havanın bir anda karardığını dile getiren Arslantosun, hortumun aşağıdan ne varsa toplayarak Çatalköy Sanayi Bölgesi’ne getirdiğini kaydetti. Çatıların uçtuğunu, araçların hurdaya döndüğünü ifade eden Arslantosun, hortumu fark ettiklerinde hortumun oldukça yakında olduğunu belirtti. Kaçarak kendilerini fabrika içine attıklarını belirten Arslantosun, hortumun fabrika içerisinden de geçerek eşyaları darmadağın ettiğini bildirdi.

Fırat Kaki: “4 araba hurdaya çıktı, 10 araba hasarlı”

Çalışanların olay anında işletmede bulunduğunu ifade eden Fırat Kaki, hortumun 4 arabayı hurdaya çevirdiğini, 10 arabada hasar bulunduğunu, içeride kapı ve camların zarar gördüğünü, güneş panellerinin söküldüğünü dile getirdi. “Can harici ne varsa aldı götürdü. Neyse ki kimseye bir şey olmadı” şeklinde konuşan Kaki, maddi zararın büyük olduğunu belirtti. Yanına gelen ufak köpeği gösteren Kaki, hortumun köpeği de alıp götürdüğünü ve 1 saat sonra köpeğin koşarak geri döndüğünü bildirdi.