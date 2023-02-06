Can kaybı 284’e yükseldi!
Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, depremin ardından 10 ilde 284 kişinin hayatını kaybettiğini, 2323 kişinin ise yaralandığını açıkladı.
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Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Kahramanmaraş merkezli depremin ardından hayatını kaybeden ve yaralananlara ilişkin son verileri paylaştı.
Oktay, depremin ardından 10 ilde 284 kişinin hayatını kaybettiğini, 2323 kişinin ise yaralandığını açıkladı.
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Etiketler : türkiye, deprem, Fuat Oktay