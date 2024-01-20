Camiye girerken rahatsızlandı, hayatını kaybetti

Yeşilyurt’ta dün, 67 yaşındaki Ahmet Ekici, namaz kılmak için camiye girerken geçirdiği ani rahatsızlık sonucu yaşamını yitirdi.

Polis basın bültenine göre, ani ölüm olayı dün 12.00 sıralarında oldu. Yeşilyurt’ta sakin Ahmet Ekici (E-67), namaz kılmak için köy camisine gireceği esnada aniden rahatsızlanarak hayatını kaybetti.

Polisin soruşturması sürüyor.