‘Camı kırdı, gelişigüzel kurşun yağdırdı’

Devrim DEMİR

Gemikonağı-Lefke’de önceki gece yaşanan kurşunlama olayı ile ilgili polisin geniş çaplı soruşturması devam ediyor. Kahveyi basarak üç kişiyi kurşun yağmuruna tutan zanlı Taşkın Güneş kayıplara karışırken, yaralıların biri taburcu oldu, ikisinin ise tedavisi sürüyor.

Polis, kurşunlama olayının yaşandığı bölgeyi dün kordon altına aldı.

Bölgede bulunan iş yerleri uzun saatler kapalı kalırken, polis olay yerinde geniş güvenlik önlemi aldı.

Kahvehaneyi çalıştıranlardan biri olan işletmeci Yıncay Yıldırım yaşananları YENİDÜZEN’e anlattı.

Olayın kahvehane ile ilgisi olmadığına da dikkati çeken Yıldırım, yaşanan olaydan ötürü üzgün olduklarını dile getirdi. İsmini vermek istemeyen olayın tek görgü tanığı ise, olay anında kahvede kendi ile birlikte 4 kişi ve 1 çalışan olduğunu, olayın bir anda geliştiğini, şoka girdiklerini söyledi.

Yıldırım: “Ben kahveden ayrıldım olay oldu”

Kahvehane işletmecisi Yıncay Yıldırım, olaydan önce kayıplara karışan Taşkın Güneş ile yaralılardan birinin kardeşi ile kahvede tartıştığını, daha sonra İbrahim Güder ile Taşkın Güneş arasında arbede çıktığını, yumrukların konuştuğunu söyledi.

İşletmeci Yıldırım, yaşanan olayların kahvehane ile ilgisi olmadığını, kavga bittikten sonra oğlunun kendisini alarak başka bir yere gittiklerini belirtti.

Kahvede ayrıldıktan yaklaşık yarım saat sonra olayın gerçekleştiğini kaydeden Yıldırım, “Ben kahveden ayrıldım, yarım saat sonra telefonla haber geldi. Kahvede silahlı saldırı olduğu için koşarak geri geldim. Döndüğümde yaralılar ambulanslarla hastaneye sevk ediliyordu” dedi.

Silahlı saldırının ismini vermek istemeyen görgü tanığı, YENİDÜZEN’e konuştu

“Masada benimle birlikte 4 kişi oturuyordu”

İsmini vermek istemeyen silahlı saldırının görgü tanığı olayın bir anda geliştiğini anlattı.

Yaşanan kavga sonrası olayda yaralanan üç kişi ile masada oturdukları esnada kapıdan bir gürültü ile camların kırıldığını ve sadece silah gördüğünü söyledi.

Zanlı Taşkın Güneş’in kapıyı açamadığı için kırdığı camdan içeri gelişigüzel yaklaşık 5 el ateş açtığını anlatan görgü tanığı, üç yaralının da arka kapıdan dışarı koştuğunu kendinin ve çalışanın ise içerde kaldığını anlattı.

Görgü tanığı gelişmeleri şöyle aktardı:

“Yaralanan üç kişi arka kapıdan kaçmaya çalıştığı sırada zanlı Taşkın Güneş, içeri giremediği için yan taraftan koşarak onları yakalayabildi ve gelişigüzel sokak ortasında ateş açmaya devam etti. Ambulans ve polise haber verdik, zanlı ise kayıplara karıştı.”

Hiçbir işletmede kamera yok

Gemikonağı-Lefke’de önceki akşam yaşanan olayın olduğu hiçbir işletmede kamera olmadığı öğrenildi. Bölgede birçok dükkân olmasına rağmen kamera olmaması polisin işini de güçleştirdi.

Zanlı da silah da ortada yok…

Yaşanan olayın ardından zanlı olarak aranan Taşkın Güneş kayıplara karıştı. Olayda kullanılan silah ise henüz bulunamadı.

YENİDÜZEN’in bölge sakinlerinden edindiği bilgide, Bostancı köyünde yaşayan Güneş’in Kalkanlı bölgesinde gece kulübü işlettiği öğrenildi.

Birden fazla sabıka dosyası olan zanlı Güneş, 2019 yılı Şubat ayında dönemin Dışişleri Bakanı Kudret Özersay’ın Bostancı ziyareti sırasında Yalova Spor Kulübü'nün camlarını indirerek saldırıda bulunmuştu.

Polisin soruşturması sürüyor

Saldırının yaşandığı bölge polis kordonuna alındı. İncelemelerin dün de sürdüğü bölgede polis, olay bölgesine kimseyi yaklaştırmadı. Birçok güzergâhtan kamera görüntülerini mercek altına alan polis, zanlının bulunması için geniş çaplı soruşturma başlattı.

Yaralılardan birinin durumu ağır…

Gemikonağı’nda önceki gece meydana gelen silahlı saldırı olayı ile ilgili polisin soruşturması sürerken, olayda vurulan İbrahim Güder’in durumunun ciddi olduğu açıklandı.

Yaralıların son durumu ile ilgili YENİDÜZEN’e bilgi veren Başhekim Yardımcısı Doktor Sonuç Büyük, İbrahim Güder’in yoğun bakımda olduğunu söyledi.

Doktor Sonuç Büyük, silahlı saldırıda yaralanan Tamer Işıklar’ın yapılan tedavisinin ardından taburcu, Behiç Kurtçebe’nin ise gece geç saatlerde Yakın Doğu Hastanesine sevk edildiğini belirtti.

Başhekim Yardımcısı Dr. Büyük, yaşanan kurşunlama olayında YDÜ’ye sevk edilen Behiç Kurtçebe kalçasından, yoğun bakımdaki İbrahim Güder’in karnından vurulduğunu kaydetti.



Aranan şahıs Taşkın Güneş