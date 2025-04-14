"Cambazın Cenazesi" tiyatroseverlerle buluştu

İskele Belediyesi tarafından bu yıl üçüncüsü düzenlenen Tiyatro Günleri kapsamında, Tiyatro Kök35’in sahneye taşıdığı "Cambazın Cenazesi" oyunu İskele Atatürk Kültür Merkezi’nde tiyatroseverlerle buluştu. Firuze Engin’in kaleme aldığı ve Hakan Taner Yıldırım’ın yönettiği iki perdelik oyun, 12 Nisan akşamı sahnelendi.

Oyunda Anıl Alkan, Filiz Göker ve Sezer Türkan rol aldı. Kentsel dönüşüm temasını mizahi bir dille ele alan oyun, izleyicilerden tam not aldı. Gösterimi izleyenler arasında İskele Belediye Tiyatrosu ekibi ile İskele Belediyesi Meclis Üyeleri Zekiye Gece, Hanife Demir ve Sefa Kurukafa da yer aldı.

27 Mart Dünya Tiyatro Günü’nde İskele Belediye Tiyatrosu tarafından sahnelenen "Hırsız Var" adlı oyunla başlayan Tiyatro Günleri, 27 Mayıs’a kadar çeşitli oyunlarla sürecek. Gösterimler İskele Atatürk Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilecek.

Yaklaşan etkinlikler arasında 19 Nisan’da Girne Tiyatro Su’nun sahneleyeceği "Yarım Canlar Destanı", 24 Nisan’da Girne Belediyesi Oda Tiyatrosu’nun çocuk oyunu "Her Şeyi Bilen Kitap"; 26 Nisan’da Yüksel Ünal’ın stand-up gösterisi ve 3 Mayıs’ta Showroom Mizah’ın interaktif tiyatro gösterisi yer alıyor. Program, 27 Mayıs’ta Mersin Yenişehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu’nun ‘Çok Tuhaf Soruşturma’ adlı kara komedi oyunu ile sona erecek.