Çaluda ve Ünverdi’ye yurtdışı yasağı

Dokunulmazlığı kaldırılan UBP milletvekili Aytaç Çaluda ve dönemin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Şerife Ünverdi aleyhindeki dava süreci başladı, iki isme yargılanıncaya dek yurt dışı yasağı verildi.

Lefkoşa Kaza Mahkemesi Yargıcı Temay Sağer huzurunda görüşülen davada savcı Behrat Mavioğlu ve avukatlar Mustafa Asena ile Macit Şefik hazır bulundu.

“Görevi kötüye kullanma ve çalışma izni yasası ve tüzüğüne aykırı hareket”

Sanıklar Aytaç Çaluda ve Şerife Ünverdi “Görevi kötüye kullanma ve çalışma izni yasası ve tüzüğüne aykırı hareket” suçlarından itham edildi.

Suçlamaları kabul etmediler…

Sanıkların suçlamaları kabul etmemesi üzerine başlayan duruşmada Başsavcılık adına davayı yürüten Savcı Behrat Mavioğlu bugün bir tanık dinletti.

Tanığın dinlenmesinin ardından dava başka tanıkların hazır olması maksadı ile 16 Nisan tarihine ertelendi. Bugünkü duruşmanın ardından Yargıç Sağer sanıkların dava süresince yurtdışına çıkışlarının yasaklanmasına emir verdi.