Çalıştığı iş yerinin çekini sahteleyip borcunu ödedi

Karaoğlanoğlu’nda faaliyet gösteren Özbek Motors isimli iş yerinde çalışan 55 yaşındaki A.B. (E) ofiste muhafaza edilen Serkan Özbekoğlu’na ait çek defteri içerisinden çaldığı çek yaprağına 11 bin sterlin yazıp imzaladı ve borcuna karşılık başka bir şahsa vererek tedavüle sürdü.

A.B. tutuklandı.

İş yerinden 4 bin 300 TL çaldı

Aralık-şubat ayları arasında gerçekleşen olayda İncirli’de faaliyet gösteren Narin Un Ürünleri isimli iş yerinde çalışan T.Ö.(E-41) iş yeri adına sattığı ürünler karşılığı müşterilerden tahsil ettiği toplam 4 bin 300 TL parayı iş yerine teslim etmeyerek çaldı.

T.Ö. tutuklandı.

Yeşilyurt'ta darp... Bir kişinin ayak bileği kırıldı

Yeşilyurt’ta dün, A.Ş.(E-49), aralarında sorun bulunan H.Ş.yi (K-30) ciddi şekilde darp ederek, sol ayak bileğini kırdı.

H.Ş., Cengiz Topel Hastanesi’nde yapılan tedavisinin ardından sevk edildiği Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Ortopedi Servisi’nde müşahede altına alındı. A.Ş. tutuklandı.