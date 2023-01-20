Çalıştığı iş yerinden 65 bin 940 TL çalmakla suçlanıyor

Lefkoşa’daki bir iş yerinde “mağaza müdürü” olarak görev yapan N.T. isimli zanlı, eski tahsil edilmiş makbuz numaralarını yeni tahsil etmiş gibi göstererek sahteleme yapıp, müşterilere satış yaptığı mobilyalara karşılık tahsil ettiği toplamda 65 bin 940 TL nakit parayı tasarrufuna geçirdiği iddiasıyla tutuklanarak mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemede olayı aktaran polis memuru, zanlının 10 Aralık 2018 tarihinde “Resmi Evrak Sahteleme”, “Kamu görevini kötüye Kullanma” suçundan teminata bağlandığını söyledi.

Polis, zanlının etki edebileceği tahkikatın tamamlandığını belirterek, zanlının davasında hazır bulunmasını sağlamak için mahkemenin uygun göreceği teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Nil Elodie Çeliker zanlının davasında hazır olması maksadı ile yurtdışına çıkışının yasaklanması, haftada 1 gün ispatı vücutta bulunması, 15 bin TL nakit teminat yatırması ve KKTC vatandaşı muteber ikişer kefilin 200 bin TL değerinde şahsi kefalet senedi imzalaması koşulu ile tutuksuz yargılanmasına emir verdi.

Polis: “Tahsil edilmiş makbuzları sahteledi, 65 bin 940 TL çaldı”