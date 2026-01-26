“Çalışma izinli TC vatandaşları da destek almalı”

Hür-İş Federasyonu, asgari ücretle çalışan KKTC vatandaşlarına verilecek destekten Türkiye Cumhuriyeti çalışma izinli vatandaşların da yararlanması gerektiğini kaydetti.

Hür-İş Genel Sekreteri Ali Yeltekin, yazılı açıklamasında, Ocak 2026 asgari ücretinin belirlenmesinde yüzde 21.66 oranında resmi teklif sunduklarını ancak bu teklifin, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından reddedildiğini belirtti.

Devletin resmi rakamının yüzde 18.39 olarak tutanaklarda mevcut olduğuna işaret eden Yeltekin, şu ifadeleri kullandı:

“Federasyonumuzun bilgisi dışında hükümet kararı ile asgari ücretle çalışan KKTC vatandaşlarına Ocak-Haziran 2026 dönemine ait ayda 2 bin Türk lirası teşvik verilmesi siyasi bir karardır.

Hür-İş Federasyonu olarak hükümetin sosyal güvenlik anlaşmalarının Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına ayrım, ötekileştirme ve çalışma alanındaki anlaşmaları sekteye uğratacak böyle bir ayrımı kabul etmemiz mümkün değildir. Yerel istihdamı destekleme fonundan KKTC asgari ücret ile çalışan vatandaşlarına aylık 2 bin Türk lirası ek destek verilirken, Türkiye Cumhuriyeti çalışma izinli vatandaşlara ise Maliye Bakanlığı desteği ile Çalışma Bakanlığı’ndan aynı oranda destek verilmelidir.

Bugün sosyal güvenlik, sağlık, hastane yapımı, sosyal hizmetler, tıbbi yardım ve birçok anlaşmaların olduğu Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarını ayrı tutmak iki devlet arasında telafisi mümkün olmayan yaralar açacaktır. Sayın Hasipoğlu'nun vergiye, Ihtiyat Sandığı ve Sosyal Sigorta yatırımlarının dışında olacağı toplam 12 bin Türk lirasını nasıl olur da gelir olarak gösterdiğini anlamak mümkün değildir."