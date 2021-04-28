'Çalışma hak ve özgürlükler engelleniyor'
“Toplumsal İrade Platformu”, salgın süresince aldıkları kararlarla çalışma hak ve özgürlükleri engelledikleri gerekçesiyle Bakanlar Kurulu, Sağlık Bakanlığı ve Bulaşıcı Hastalıklar Üst Kurulu aleyhine dava açtı
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“Toplumsal İrade Platformu”, salgın süresince aldıkları kararlarla çalışma hak ve özgürlükleri engelledikleri gerekçesiyle Bakanlar Kurulu, Sağlık Bakanlığı ve Bulaşıcı Hastalıklar Üst Kurulu aleyhine dava açtı.
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Etiketler : mahkeme, corona, TOPLUMSAL İRADE PLATFORMU