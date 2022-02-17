Cahit Falyalı konuştu: Oğlumla ilgili sonsuz yalanlar ortaya atılıyor

Otel, kumarhane, marina sahibi Halil Falyalı'nın öldürülmesinin ardından sessizliğini bozan baba Cahit Falyalı “oğlunun uyuşturucuyla mücadele eden bir kişi olduğunu” söyledi.

Oğlunun öldürülmesiyle ilgili konuşmayan, gelişmeleri ise yakından izleyen baba Cahit Falyayı, ilk kez SÖZCÜ'ye konuştu. Oğluyla ilgili ortaya atılan iddiaların tamamen asılsız olduğunu, “Yalan-dolan” haberler üretildiğini öne süren Cahit Falyalı, şunları söyledi: “Oğlumla ilgili sonsuz yalanlar ortaya atılıyor. Oğlumun uyuşturucu baronu olduğu bile yazılıyor, söyleniyor. Ne uyuşturucusu. Oğlum, bırakın uyuşturucu ticaretini, bunu yapanların en büyük düşmanıydı. Bu pisliklerle mücadele ediyordu. Bu pisliklerin ortadan kaldırılması için çaba gösteriyordu. Ancak yolunu kestiler.”

Sözcü: “Falyalı cinayetini 'bir çift markalı eldiven' çözdü”

Falyalı cinayeti sonrası asıl sorulması gereken soru: Siyaseti kimler finanse ediyor?

'Bu kadar karanlık, ilk kez…'