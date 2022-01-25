Büyükoğlu: Zor bir yarıştı, sürece yeteri kadar hazırlanamadık

UBP’de yarışı kaybeden eski Milletvekili Hasan Büyükoğlu, “Zorlu bir yarıştı” dedi, sürece yeteri kadar hazırlanamadıklarını belirtti.

YENİDÜZEN’e değerlendirmede bulunan Büyükoğlu, “Tabii ki kazanmak istersiniz ama partimiz büyük oranda, 24 vekille iktidara gelecek” dedi.

Herhangi bir partiden aday olmak için istifa etmediklerini dile getiren Büyükoğlu, “Seçim süreci bizim için çok kısaydı. Kontenjan teklifi ettiler, kabul ettik” dedi.

Büyükoğlu, “Kısa bir süreydi. Önce bağımsız kalıp, sonra büyük bir partiden aday olmamız, seçim propaganda çalışmalarını tamamlamak zor oldu” şeklinde konuştu.

Son olarak Büyükoğlu, yeni seçilen vekillere de başarılar diledi.