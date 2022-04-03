Büyükoğlu “atama” ile Meclis’te!

Ulusal Birlik Partisi’nin geçen dönemki azınlık hükümetine dıştan destek olan Hasan Büyükoğlu, seçimi kaybetti ama bu kez “atama” ile Meclis’e görevlendirildi.

Geçtiğimiz dönem Halkın Partisi’nden milletvekili seçilen ancak tartışmalı UBP-DP-YDP azınlık hükümetine partisinden istifa ederek dışarıdan destek olarak güvenoyu sağlayan Hasan Büyükoğlu, bu kez Cumhuriyet Meclisi Genel Sekreterliği Örgütü, İdari Mali, Teknik ve Parlamenter Hizmetler Müdürü oldu.

Büyükoğlu son seçimlere UBP’den katılmış ancak halktan onay alamadığı için seçilememişti.

Cumhuriyet Meclisi Genel Sekreterliği Örgütü, İdari, Mali, Teknik ve Parlamenter Hizmetler Müdürlüğü görevini 9 Kasım 2018’den beri sürdüren Nadire Bayraktaroğlu’nun görevden alınarak yerine bugünden geçerli olmak üzere Hasan Büyükoğlu’nun atanmasını içeren kararnameler Resmi Gazete’de yayımlandı.

Görevden alma ve atamalar hız kesmiyor