Büyükkonuk, ‘Ayfodi Dağı’ için eylem hazırlığında

Yedikonuk- Büyükkonuk arasında devam eden yol çalışmalarının bölge halkı için önemli bir sembol olan ‘Ayfodi Dağı’na yönelmesi üzerine köylüler harekete geçti.

Dağın tahribatına karşı çıkan köy halkı, yapılan tüm uyarılara rağmen durmayan çalışmaları protesto etmek için Cuma saat 10.00’da, yol yapımının devam ettiği bölgede eylem yapmaya hazırlanıyor.

YENİDÜZEN’e konuşan Büyükkonuk Muhtarı Mustafa Doğan, yol yapımına karşı olmadıklarını ancak tüm bölge halkı için sembolik bir değere sahip olan Ayfodi Dağı’nın yok edilmesine kesinlikle izin vermeyeceklerini belirtti.

Muhtar Doğan: “Bu dağ bir sembol, bir anıt…”

Doğan şunları anlattı: “Bu taş ocağı uzun zamandır vardı ancak bir süredir aktif değildi. Bu yolun yapımı için yeniden aktive edildi ve her patlamada köylülerin evleri zarar görmesine rağmen yol yapımı köy için de faydalı olacağından bölge halkı buna ses etmedi ancak şu an iş başka bir boyuta ulaştı. Bu dağın vatandaşlarımız için çok özel bir yeri vardır. Birçok kişinin çocukluğundan kalma bir sembol, kaybetmek istemediği bir anıt gibidir. Bölge halkının burayla duygusal bir bağı vardır. Nedense ekipler ısrarla yol yapımı için oraya ilerlemek istiyor. Gerekli uyarıları yapmamıza ve onlara farklı bir yöne devam etmelerini söylememize rağmen bu ilerlemeyi sürdürdüler”.

“Mühürlemeye rağmen çalışmalara devam edildi”

Buranın eskiden bir orman arazisi olduğunu ancak bu yol yapımı için Karayolları Dairesi’ne devredildiğini belirten Doğan, Belediye’nin de yaklaşık 20 gün önce inşaatı mühürlediğini ancak buna rağmen yol yapımına devam edildiğini ifade etti. Doğan, “Jeoloji ve Maden Dairesi’nden ve Karayolları Dairesi’nden izinleri olduğunu öne sürerek mühürlemeyi hiçe saydılar ve çalışmalara devam ettiler” dedi. Cuma günü bununla ilgili bir eylem yapılacağını ve çözüm alınamaması halinde mahkemeye başvuracaklarını dile getiren Doğan, çevreye duyarlı herkesi eylem destek vermeye çağırdı.