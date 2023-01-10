Büyükbaş ve küçükbaş üreticileri için ay sonuna kadar başvuru kabul edilecel

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı Hayvancılık Dairesi, kendi yemini yapan büyükbaş ve küçükbaş üreticilerin kayıt altına alınabilmesi ve hibe programlarından yararlanabilmesi için 31 Ocak’a kadar Hayvancılık Dairesi merkez ve kaza şubelerine başvurması gerektiğini duyurdu.

Açıklamada, kendi yemini yapan üreticilerin her yıl olduğu gibi Hayvancılık Dairesine başvuru yapmaları gerektiği belirtilerek, başvuruların gerekli belgelerle birlikte Hayvancılık Dairesi merkez ve kaza şubelerine yapılabileceği kaydedildi.

Belgelerini güncellemeyip başvurularını yenilemeyen veya yeni başvurularını yapmayan üreticilerin kayıtlarının oluşamayacağının ve aynı zamanda da yem hammaddesi desteklerinden de yararlanamayacağının belirtildiği açıklamada, başvuru için gerekli olan belgeler şöyle sıralandı:

“Hayvancılık Dairesinin Düzenlemiş Olduğu "Kendi Yemini Yapan İşletme Kayıt Formu"nun doldurulması; Kimlik Fotokopisi; Veteriner Dairesi Kayıt Belgesi; İşletme Koçan/Tahsis veya Kira Sözleşmesi; Şirketler Mukayyitliğinden 4’lü set; Adres Onay Belgesi; Hissedarlar Onay Belgesi; Direktör Kurulu Onay Belgesi; Limited Şirket Kuruluş Onay Belgesi.”