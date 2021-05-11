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Büyükbaş düşükleri için tazminat ödemesi yapılıyor

Büyükbaş düşükleri için tazminat ödemesi yapılıyor

Genel Tarım Sigortası Fonu, Kasım 2020’de büyükbaş düşükleri için tazminat ödemesine başladı.

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Genel Tarım Sigortası Fonu, Kasım 2020’de büyükbaş düşükleri için tazminat ödemesine başladı.

Fon adına yazılı açıklama yapan Fon Müdürü İpek Kızılduman, Kasım ayına ait düşük zararının 80 üretici için  81 bin  360 TL olduğunu belirtti. Banka hesap numarası veren üreticilerin tazminatlarının hesaplarına yatırıldığını kaydeden Kızılduman, hesap numarası vermeyenlerin ise çek ile ödeneceğini kaydetti.

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