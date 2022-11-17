Büyük ikramiye talihlisine teslim edildi

Devlet Piyangosu’nun 15 Kasım tarihli çekilişinde 1 buçuk milyon TL’lik büyük ikramiyenin talihlisine teslim edildiği açıklandı.

Birimden yapılan açıklamada, 15 Kasım Salı gecesi yapılan özel çekilişte 1 buçuk milyon TL’lik büyük ikramiyenin Gazimağusa bölgesi sakini vatandaş tarafından teslim alındığı bildirildi. İkramiye, Piyangolar Birimi Sorumlusu Turgut Sunalp tarafından teslim edildi.

Yılbaşında büyük ikramiye 3 milyon TL

Kazananı tebrik ederek güzel günlerde kullanması temennisinde bulunan Sunalp, yılbaşı için hazırlanan özel çekilişte rekor ikramiye dağıtılacağını, biletlerin satışta olduğunu ve büyük ikramiyenin de 3 milyon TL olarak belirlendiğini vurguladı.