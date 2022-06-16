Büyük ikramiye çıkana kadar çekiliş

Piyangolar Birimi 18 Haziran'daki 375 Bin TL’lik çekilişin ikramiye çıkana kadar yapılacağını açıkladı

Devlet Piyangolar Birimi, 18 Haziran’da gerçekleştirilecek olan 375 Bin TL’lik çekilişin ikramiye çıkana kadar yapılacağını açıkladı.

Piyangolar Birimi’nden yapılan yazılı açıklamaya göre, devlet piyangosunun 375 Bin TL’lik çekilişinin, 18 Haziran gecesi, çıkana kadar yapılacağı ve bu kararın Babalar Günü vesilesiyle alındığı duyuruldu.

20 Temmuz’a özel çekiliş 1 Milyon TL olacak

Açıklamada ayrıca, 20 Temmuz tarihinde özel çekiliş yapılacağı, büyük ikramiyenin 1 Milyon TL olacağı ve çekilişin çıkana kadar yapılacağı kaydedildi.