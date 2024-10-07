Bunu da yaptılar: "Hükümet" Meclisi kapatmadan kaçtı, genel kurul "askıda kaldı"

Meclis Başkanı seçiminde kriz yaşayan UBP Genel Başkanı Ünal Üstel, önce "sorunu çözmek için" 10 dakika ara istedi, yaklaşık 4 saat sonra, genel kurul toplantısını kapatmadan Meclisi, ortakları ile terk etti.

Meclis Genel Kurul toplantısı "askıda" kaldı.

Zorlu Töre'nin 4 oylamada da çoğunluğu elde edememesi üzerine Kutlu Evren'i aday gösteren UBP, bu kez de "salt çoğunluğun ret oyu" ile karşılaşmıştı.

Bunun üzerine Meclis Danışma Kurulu'nu toplayıp, Kutlu Evren'i bir kez daha oylatmak isteyen Ünal Üstel, bu kez de Zorlu Töre engeline takıldı.

Başkan seçilemeyen Töre, Danışma Kurulu'nu toplamayı reddetti.

Yeni Meclis Başkanı seçilememesi nedeniyle Töre'nin başkanlığı devam ediyor...

Yaşananların ardından Üstel ve ortakları Meclis'i terk etti.

Genel Kurul, verilen aranın ardından açılmadı, Meclis Basın Bürosu, toplantının yarın saat 10.00'da kaldığı yerden devam edeceğini açıkladı.