Lefkoşa ve Girne’de hayat durdu

Hüseyin ÖZBARIŞCI

Kıbrıs’ın kuzeyinde son zamanlarda özellikle Girne ve Lefkoşa’daki yerel vakaların artması sebebiyle Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi, aldığı kararla bu iki bölgede tam gün ‘kısmi kapanmaya’ gitti. Lefkoşa’da 3 Şubat, Girne’de de 7 Şubat saat 23.59’a kadar yapılan uygulamada ilk gün geride kaldı. İki bölgede birçok işyeri dükkânını kapatırken, elzem grubundaki işletmeler, dükkânının kapılarını yine açtı.

İki bölgeye de giriş çıkışlar kontrollü bir şekilde gerçekleşirken, polis izin belgesi olmayanı geri döndürdü, bölge giriş-çıkışlarında adeta göz açtırmadı.

Hem Lefkoşa, hem de Girne bölgesi 2020 yılının bahar aylarından sonra yeniden durma noktasına gelirken, trafik sakin, sokaklar da boş kaldı.

İki bölgeye de giriş çıkışlarda sıkı denetim

Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi’nin Lefkoşa ve Girne ilçesi için aldığı kararla birlikte polis iki bölgenin giriş çıkışlarını kapattı, gün boyu sıkı denetim yaptı. Elzem meslek gruplarının çalışanları ve özel izinli olanların dışındaki vatandaşlar geri döndürüldü. Polis ekiplerinin bu sıkı denetimi yasak kalkana kadar devam edecek.

Elzem meslek grupları, bankalar ve bazı devlet daireleri açık

Lefkoşa ve Girne’de kısmi sokağa çıkma yasağının uygulanmaya konmasıyla birlikte iki bölgede sadece elzem meslek gruplarının yanı sıra bankalar ve bazı devlet daireleri aktif olarak çalışıyor.

Trafik sakin, sokaklar boş

İki bölgede de uygulamaya konulan yasakla birlikte sokaklar boş kaldı, trafik gün boyu sakinliğini korudu. Söz konusu bölgelerde trafiğin en yoğun olduğu yer Alsancak – Girne Çevre yolunda oldu. Alsancak ve Lapta’daki vakaların çok olması sebebiyle oradaki kontroller titizlikle sürdürülüyor. Bu nedenle de trafikte uzun kuyruklar oluşuyor.

Banka girişlerinde yoğunluk

Lefkoşa ve Girne’de dün bazı bankalarda da yoğunluk yaşandı. Tedbir amaçlı bankaların içerisine az kişi alınması sebebiyle insanlar işlemini yapmak için bankanın önünde bekledi.

Yasağı çiğneyenler, kurallara aldırış etmeyen de oldu

Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi’nin Lefkoşa ve Girne için aldığı tam gün kısmi sokağa çıkma yasağının ilk gününde yasaklara aldırış etmeyen de olması ‘pes’ dedirtti. Kimileri izinsiz bir şekilde sokakta gezerken, kimileri de maske ve sosyal mesafe kuralına uymadı. Bu tip görüntülere özellikle Girne’deki liman bölgesinde rastlanıldı.

Alkol aldı, trafiğe çıktı

Dün öğle saatlerinde alkol alıp trafiğe çıkan yabancı uyruklu bir sürücü hakkında da yasal işleme gidildi. Dün öğle saatlerinde Girne’den Lefkoşa’ya doğru seyrettiği sırada Gönyeli çemberinde Lefkoşa’dan giriş çıkışları takip eden polis tarafından fark edilen sürücünün arabasında arama yapıldı. Arabasında içki şişelerine rastlanan sürücü trafik ekipleri tarafından Polis Genel Müdürlüğü’ne götürüldü. Alkolün tesirinde olan araç sürücüsünün hal ve hareketleri de dikkat çekti.

Lefkoşa 3, Girne 7 Şubat’a kadar kapalı kalacak

Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi’nin aldığı kararlar, 26 Ocak’ta Başbakan Ersan Saner tarafından açıklandı. Alınan karara göre, Lefkoşa’da 3 Şubat saat 23.59’a, Girne’de de 7 Şubat saat 23.59’a kadar tam gün kısmi sokağa çıkma yasağı uygulanacak. Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi 2 Şubat’ta yeniden toplanıp durum değerlendirmesi yapacak. Alınan karara göre hafta sonunda da ülke geneli tam gün kısmi bir sokağa çıkma yasağına gidilecek.

Polis, iki bölgenin giriş çıkışlarında sıkı denetim yaptı, izin belgesi olmayanı geri döndürdü.

Her şeye rağmen yasağı çiğneyen ve kuralları hiçe sayanlar ‘pes’ dedirtti.

Bazı bankaların önünde yığılmalar olması dikkat çekti.

Lefkoşa ve İskele’de belediye ekipleri tarafından ilaçlamalar yapıldı.