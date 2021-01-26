“Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi’nin kararları ivedilikle uygulanmalı”

Kıbrıs Türk Tabipleri Odası (KTTO), Bakanlar Kurulu’na, “hukuk ve bilimin gösterdiği yolda gidilmesi” ve Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi’nin kararlarının “ivedi uygulanması” çağrısında bulundu.

Oda, Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi’nin kararlarının ülkedeki coronavirüs (Covid-19) salgınıyla ilgili bilimsel veriler göz önünde bulundurularak alındığını ve bu kararlara müdahale yapılmasının “kabul edilemez” olduğunu yineledi.

Kıbrıs Türk Tabibleri Odası Yönetim Kurulu tarafından yapılan yazılı açıklamada, 45/2018 sayılı Bulaşıcı Hastalıklar Yasası kapsamında kurulan Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi’nin kararlarının, ülkedeki Covid-19 hasta sayısı, dağılımı, temaslı sayısı ve hastane olanakları göz önüne alınarak alınmış kararlar olduğuna işaret edildi.

“Ülkemiz pandemi gerçeklerine dayanan bilimsel ve halk sağlığını koruma amaçlı bu kararların Bakanlar Kurulu tarafından ‘revize’ edilmesi veya uygulanmaması hukuka aykırıdır” denilen açıklamada, ekonomik gerekçeler ileri sürülerek yapılan müdahale yapılmasının Covid-19 hasta sayısının artışına ve sağlık sisteminin çökmesine neden olabileceği ileri sürüldü.

KTTO, Bakanlar Kurulu’na, ‘hukuk ve bilimin gösterdiği yolda gidilmesi” ve komitenin kararlarının ivedi uygulanması çağrısında da bulunulan açıklamada, “önce sağlık” denildi.

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