Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi kararları

Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi Covid-19 salgınıyla ilgili yeni kararları açıkladı.

Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komite kararlarına göre; ülkede faaliyet gösteren sektörlerde çalışan kişilere aşılı olup, olmadıklarına bakılmaksızın 7 günde bir PCR veya antijen olmak üzere rutin testler yapılacak.

Buna göre; otel ve casino çalışanlarının yanı sıra; müzisyen, bar/club, sinema salon çalışanları, takım sporları ile yüzme sporlarıyla uğraşan kişilerin 7 günde bir PCR testi yapması gerekiyor.

Ayrıca; kapalı spor salonları, kapalı çocuk oyun alanları, eğlence/ konser vs organizasyon görevlileri ile gece kulübü çalışanlarının ‘PCR’ testi yapılması zorunlu.

Öte yandan okullarda, özel eğitim merkezleri, market/mağaza ve tedarikçiler, berber /kuaförler, restaurant, cafe, meyhane, pastane, kahvehane, kıraathane, bankalar, kamu çalışanları, ofis çalışanları, deniz/gezi tekneleri, işçi yatı evleri /lojman, üretim/fabrika, toplu taşımacılık, ibadethanede görevli kişiler, internet cafe, bet ofis çalışanlarından antijen testi istenecek.

Alınan Kararların tam metni şöyle:

"45/2018 Bulaşıcı Hastalıklar Yasası Kapsamında Toplanan Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi Tarafından Alınan Kararlar