"Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi düzenli toplanıyor"

Sağlık Bakanlığı’na bağlı Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi, açılım sürecinde sektörlerle ilgili düzenlemeler için toplantılar yapıyor.

Komitenin Bulaşıcı Hastalıklar Yasası kapsamında, haftada bir ve acil durumlarda daha sık olmak üzere düzenli toplantılarına devam ettiği bildirildi.

Sağlık Bakanlığı’ndan verilen bilgiye göre Komite, açılım sürecinde sektörlerin önerilerini alabilmek için gündeme bağlı olarak ilgili bakanlık ve sektör temsilcileri ile toplantılar gerçekleştiriyor.

Yasa kapsamında Sürveyans Komitesi, süreç içerisinde Üst Komite’ye bilimsel ve teknik konularda bilgi vererek önerilerde bulunurken, Laboratuvar Komitesi kendi alanlarında yürütülen çalışmaları toplantılar dahilinde aktarıyor.

Aynı yasa kapsamında kurulan Enfeksiyon Komitesi de, ulusal politika ve protokolleri belirleyerek, DSÖ, bulaşıcı hastalıklarla ilgili plan ve rehberlerini izliyor ve Üst Komite’nin bilgisine getiriyor.