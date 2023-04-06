“Bugünlerde toplumsal birlikteliğe çok daha fazla ihtiyaç duyuluyor” 

KTMMOB’den EL-SEN’in eylemine destek:

Kıbrıs Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (KTMMOB), KIB-TEK’in varlığını sürdürebilmesi için EL-SEN’in başlattığı eyleme tam destek verdiklerini duyurdu.

Açıklamada, toplumsal birlikteliğe çok fazla ihtiyaç duyulan bu günlerde, hükümet edenlerin de halkın menfaat ve çıkarları doğrultusunda hareket etmeye davet edildi.

Hükümetin, gözü kapalı, toplum çıkarlarından uzak yasa değişiklik önerilerinden birinin de Kamu İhale (Değişiklik) Yasası olduğu vurgulanan açıklamada, “Çok acıdır ki, gelinen süreçte enerji konusunda yıllardır yapılan yanlış uygulamalar sonucunda, dayatmalar ve zorlamalarla toplum aleyhine anlaşmalara ülke olarak imza atmak zemini oluşturulmaya çalışılıyor” denildi.

Açıklamada, ülkenin öz değerlerinden olan KIB-TEK’in de bu süreçte güçsüzleştirilerek halk ile karşı karşıya bırakılmasının kabul edilebilir olmadığına vurgu yapıldı.

Hükümetin, AKSA’ya çıkar sağlamak amacı ile önerdiği düzenlemenin tamamen tasarlanan oyunun bir parçası olduğu ifade edilen açıklamada, “AKSA ile yapılan sözleşmenin bitmesine 1 yıl kala, enerji konusunda devlet politikası olarak akılcıl yatırımlar yapmanın son durağında iken, 15 yıl süre ile mevcut sözleşmenin uzun vadeli ve alım garantili uzatılma girişimi, önümüzdeki süreçte alternatif enerji kaynaklarının yatırım maliyetleri sürekli azalırken ve çevre dostu yakıtlarla üretilen enerji imkanlarının önü kapatılacaktır” denildi.