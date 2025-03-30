Bugün ve bayramın son gününde sağanak yağmur bekleniyor
Meteoroloji Dairesi'nin son değerlendirmelerine göre, bugün ve bayramın son gününde sağanak yağmur bekleniyor.
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Meteoroloji Dairesi'nin son değerlendirmelerine göre, bugün ve bayramın son gününde sağanak yağmur bekleniyor.
Bayramın ikinci günü ise hava parçalı bulutlu olacak. Sıcaklık iç kesimlerde ve sahillerde genellikle 22-25 derece, bugün18-21 derece dolaylarında seyredecek. Rüzgarın ise orta kuvvette zaman zaman kuvvetli esmesi bekleniyor.
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Etiketler : Meteroloji Dairesi, sağnak yağmur