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Bugün ve bayramın son gününde sağanak yağmur bekleniyor

Bugün ve bayramın son gününde sağanak yağmur bekleniyor

Meteoroloji Dairesi'nin son değerlendirmelerine göre, bugün ve bayramın son gününde sağanak yağmur bekleniyor.

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Meteoroloji Dairesi'nin son değerlendirmelerine göre, bugün ve bayramın son gününde sağanak yağmur bekleniyor.

Bayramın ikinci günü ise hava parçalı bulutlu olacak. Sıcaklık iç kesimlerde ve sahillerde genellikle 22-25 derece, bugün18-21 derece dolaylarında seyredecek. Rüzgarın ise orta kuvvette zaman zaman kuvvetli esmesi bekleniyor.

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