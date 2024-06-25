Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nda kürsüye çıkan Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) İskele Milletvekili Fide Kürşat, “Tarımsal Üretimde Sürüncemede Kalan Konular... Artan Üretim Maliyetleri, Düşen Alım Gücü...” konulu güncel konuşma gerçekleştirdi.

Kürşat, arpa ve buğday fiyatlarının geçtiğimiz yıl 7 Haziran tarihinde belirlendiğini, Türkiye’de ise aynı dönemde 6 Haziran’da açıklandığını anımsatarak, “Belli ki fiyatların belirlenmesi için, Türkiye’nin belirlemesi bekleniyor. Bu yıl Türkiye, Meclisin kapanmasından önce 7 Haziran’da bu fiyatları belirledi. Bizim Meclis de bugün kapanıyor ama henüz hükümetin ne bir hesaplaması ne de ortaya koyduğu bir hesap var” dedi.

“Bugün oldu, TÜK henüz ambarlarını açmadı. Bu bir ilktir” diyen Kürşat, “Her yıl hububat alımları için Haziran’ın ikinci haftasında ambarları açan TÜK, ayın 25’, olmasına rağmen henüz ambarlarını açmadı” şeklinde konuştu.

Hasat edilen ürünlerin açıkta bekletilmek zorunda olduğunu, herhangi bir yağmurda bu ürünlerin zarar görebileceğini belirten Kürşat, “Hükümetin bu konuda hiçbir adımı yok” ifadelerini kullandı.