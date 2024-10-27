“Bugün değil ama sonrasında konuşacak çok şey var”

Lefkoşa'daki Acil Durum Hastanesi bünyesinde yer alan Yenidoğan Yoğun Bakım Servisi'nde yaşananlar üzerine hastaneye giden CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, aileler ve doktorlardan bilgi aldı, daha sonra basının sorularını yanıtladı.

Sözlerine “dehşet içindeyiz” diyerek başlayan Erhürman, 6 bebeğin sağlık durumlarıyla ilgili doktorlarla konuştuğunu, düne göre daha iyi oldukları ancak kritik durumun henüz ortadan kalkmadığını belirtti.

Erhürman, “Doktorlarda görüştüm, 6 saatlik periyotlarla yoğun bakımda denetim yapılıyor. Umutlular, 6 bebeğin durumunun daha iyi olduğunu söylüyorlar ama kritik durum ortadan kalkmış değil, risk ortadan kalkmış değil. Ama düne oranla daha iyi olmaları umut verici bir şey” dedi.

Erhürman, soru üzerine, “Ben bu konunun üzerinde tepişmeyi doğru bulmuyorum. Önce 6 bebeğimizi sağlığına kavuşturmak için elimizden geleni yapacağız. Sonrasında konuşacak çok şey olacak. Ama bugün değil. Toplum terörize olmuş durumda. Bir bebeğimizi kaybettik, bunun acısı içimizde… Sonrasında konuşacak çok şey var” ifadelerini kullandı.

Erhürman, yine soru üzerine, polis soruşturmasının devam ettiğini belirtti, “Soruşturmanın gizliliği var biliyorsunuz. Ama basına yansıyanlar hepimizi dehşete düşürmeye yeten şeyler” şeklinde konuştu. Lefkoşa'daki Acil Durum Hastanesi bünyesinde yer alan Yenidoğan Yoğun Bakım Servisi'nde tedavi gören 7 bebeğin mamasına su yerine saf alkol karıştırıldı, bebeklerden biri hayatını kaybetti, 4 sağlık çalışanı tutuklandı...

Polis, hayatını kaybeden bebeğin adını Mihrimah Toymuradov olarak açıkladı. Erken doğum sonucu küvezde tedavi gören 20 günlük Toymuradov'un "ihmal" nedeniyle öldüğü, diğer 6 bebeğin ise tedavi altına alındığı açıklandı.