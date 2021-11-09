Buchaard'ın ölüm sebebi ‘suda boğulma’

Bafra’da deniz sahilinden 15 metre içeride ölü olarak bulunan 72 yaşındaki Margagertrud Buchaard’in yapılan otopsisinde, ölüm sebebinin “suda boğulma” sonucu olduğu tespit edildi.

Polis, geçtiğimiz günlerde denizde ölü olarak bulunan 72 yaşındaki Margagertrud Buchaard’in ölüm sebebinin ‘suda boğulma’ olduğunu açıkladı.