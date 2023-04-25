“Bu zihniyetle bu ülkenin kurumsallaşması, ortak aklı bulması mümkün değil”

Hükümet’in Mühendis ve Mimar Odaları Birliği'nin haberi bile olmadan imar yasası ve Birlik yasası değişikliği girişiminin ardından, şimdi de Tabipleri Birliği'nin haberi olmadan "Sağlıkta İş Birliği Anlaşması” imzaladığına işaret eden CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, bu zihniyetle ülkenin ortak akıl bulmasının mümkün olmadığına burgu yaptı.

Erhürman’ın ifadeleri şöyle:

“Kıbrıs Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği'nin haberi bile olmadan imar yasası ve Birlik yasası değişikliği girişimi... Şimdi de Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği'nin, öncesinde, hatta Resmi Gazete'de yayımlanana kadar sonrasında bile haberi olmadan "Sağlıkta İş Birliği Anlaşması"...

Bu arada, imzalandığı iddia edilen ekonomik işbirliği protokolü hala kayıp! Bu ülkenin ekonomik örgütlerinin dahi öncesinde veya sonrasında metinden haberi yok!

Bilimin sesine kulak verin, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının önemini ve değerini fark edin desek de, bu bir zihniyet meselesi!

Ve bu zihniyetle bu ülkenin kurumsallaşması, ortak aklı bulması, bir adım ileri gitmeyi bırakın yerinde sayması dahi mümkün değil! Bu zihniyet gidecek! Bu ülkeyi, kurumsal yapımıza, insan kaynaklarımıza ve bu ülkenin ortak aklına inananlar yönetecek! Başka yolu yok!..”