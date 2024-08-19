Ertuğrul SENOVA

Türkiye Elektrik Kurumu’na bağlı bir kamu kuruluşu olan Elektrik Üretim Anonim Şirketi (EÜAŞ), Teknecik Elektrik Santrali’nde kullanılmak adına TPIC tarafından Kıbrıs’ın kuzeyine getirtilen yakıtın kirli olduğunu kabul etti.

Söz konusu yakıt, 26 Temmuz’da adaya getirtilmiş ve Teknecik’teki jeneratörler, yakıtla buluştuktan sonra sadece 13 günde toplam maliyeti 2 milyon TL’yi bulan arızalarla karşılaşmıştı.

YENİDÜZEN’in elde ettiği bilgilere göre, TPIC tarafından, Türkiye merkezli İçkale’den temin edilen söz konusu fuel-oil’in rafinerisi, Başbakanlık ve KIB-TEK’in üst kademesi dahil kimse tarafından bilinmiyor…

EL-SEN’in yakıttan numune alıp, bağımsız bir laboratuvara gönderilmesi talebi, KIB-TEK yönetimi tarafından reddedilmişti…

Söz konusu yakıtın EÜAŞ tarafından da kirli bulunduğu yönündeki bilgiyi, EL-SEN Başkanı Ahmet Tuğcu paylaştı.

“EÜAŞ’ın baş mühendisi, ‘bu yakıtı jeneratöre sokmam’ diyor”

YENİDÜZEN’e konuşan EL-SEN Başkanı Tuğcu, “EÜAŞ’tan bir ekip, yaklaşık 4 yıldır atıl vaziyette bulunan 8 numaralı jeneratörü tamir etmek adına Kıbrıs’a geldi. 1 ay boyunca makine ile uğraştılar ve çalışmalarını tamamladılar. Makinenin döngüye girmesi için önce 15 saatlik bir teste tabi tutulması gerekiyor. Bunun için de yakıta ihtiyaç duyuyor. Ama EÜAŞ’ın baş mühendisi, ‘bu yakıtı makineye sokmam’ diyor. Çünkü yakıtın kirli olduğunu o da kabul ediyor. Baş mühendis, test için sistemdeki kirli yakıtın bitmesini ve yeni yakıtın gelmesini bekliyor.” dedi.

“Kötü yakıt nedeniyle aynı anda 2 makine döngüye giremiyor, enjektörler sürekli bozuluyor”

Yakıtın kirliliğine ilişkin dikkat çeken bilgiler paylaşan Tuğcu, “Kötü yakıt nedeniyle AKSA’nın haftasonu getirdiği enjektörler de bozuldu. 2 jeneratör çalışıyor. Kötü yakıt nedeniyle biri duruyor, çalışanlar bozulanı döngüye sokuyor, ardından diğeri bozuluyor. Sürekli enjektör değişimi yapılıyor. Yeni yakıt gelmediği sürece bu sorun çözülmeyecek” şeklinde konuştu.

“TPIC’in yakıt transferini hızlandırdığı açıklaması da malesef yalan”

KIB-TEK yönetiminin, “TPIC, fuel-oil tedarikini hızlandırdığı” yönündeki açıklamasının sorulması üzerine Tuğcu, “Malesef bu da yalan… Yakıtın Cumartesi günü adaya gelmesi gerekiyordu. TPIC transferleri hızlandırmadı” dedi.