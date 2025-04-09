"Bu uygulama Kıbrıs Türkü’ne kesinlikle uyum sağlamayacak"

Cumhurbaşkanlığı makamındaki Ersin Tatar'ın eşi Sibel Tatar, “başörtüsü tüzüğü” ile ilgili konuştu, 18 yaşından küçük kız çocuklarının iradelerinin henüz oluşmadığını belirterek, bu yaşta olan öğrencilerin baskı altında olmaması gerektiğini ifade etti.

Kanal T’ye telefonla bağlanan Sibel Tatar, “18 yaşını geçmiş bir kızın, sadece başını bağladığı için eğitim hakkından yoksun kalmaması gerektiğini hep savundum” dedi. Tatar, alternatif okul seçeneklerine de işaret ederek, ailelerin Hala Sultan Koleji gibi okullara yönelme imkânı olduğunu ifade etti.

Tatar, tüzük değişikliği ile ilgili endişelerini dile getirerek, “Bu uygulama Kıbrıs Türkü’ne ve Kıbrıslılara kesinlikle uyum sağlamayacak” ifadelerini kullandı. Sibel Tatar, konunun siyasi bir araç olarak kullanılmaması gerektiğini ve herkesin vicdanlı bir şekilde hareket etmesi gerektiğini söyledi.

“Bu durum sadece halkı bölmekten ve geleceğimizi tehlike altına almaktan başka bir işe yaramaz. Yani üç beş oy için bunun yapılabileceğini düşünmüyorum. Büyük bir vicdansızlık olur.” diyen Tatar, ülke içindeki sulh ortamının sağlanabilmesi için aklıselim olunması gerektiğinin altını çizdi. Tatar, bu konuda bir an önce çözüm bulunmasını ve tüm tarafların bu meselede sağduyulu bir yaklaşım benimsemeleri gerektiğini belirtti.