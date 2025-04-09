"Bu tüzük tartışmaya açık değildir, beğenmeyen yargı yolunu tercih edebilir"

BRT’de katıldığı canlı yayında “başörtüsü tüzüğü” ile ilgili açıklamalarda bulunan Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, “Herkes yasalara ve tüzüklere uymakla yükümlüdür. Bunu beğenmeyenler varsa da yargı yolunu tercih edebilir.” dedi.

Çavuşoğlu, öğretmenlerle diyalog kurulabileceğini de belirterek “Dün geçen tüzük müzakereye açık değil, o bitmiştir. Bir süre sonra tekrardan ihtiyaçlar oluşursa tekrardan değerlendirilebilir. Bu tüzük tartışmaya açık değildir, diyaloğun içinde bu yoktur.” ifadelerini kullandı.

Sosyal medyada tepki olarak paylaşılan peçeli fotoğraflara işaret eden Çavuşoğlu, “Peçe resimlerini kullananları uyarıyorum, yeni resimler bulsunlar.” şeklinde konuştu. Öğretmenlere de çağrıda bulunan Bakan, “Öğretmenlerimize rica ediyorum, geçen tüzüğe ve genelgelere uygun olarak davranılsın. Herkes yasalara ve tüzüklere uymakla yükümlüdür. Bunu beğenmeyenler varsa da yargı yolunu tercih edebilir.” dedi.

Sendikalara yönelik açıklamalarda da bulunan Çavuşoğlu, “Sendikalara da çağrım, öğretmenleri kalkan yapmasınlar, çocukların eğitim hakkını engelleyecek girişim yapmasınlar.” diye konuştu.

Laiklik ve başörtüsü konusunda yapılan eleştirilere de yanıt veren Çavuşoğlu, “Hiç kimse başörtüsü ile laikliğin gittiğini söyleyecek kadar kendinden geçmesin. Benim de Atatürkçü düşünceye sahip olduğumu yargılamaya onların hakkı yoktur. Biz Atatürkçü ve laik bir şekilde bu eğitimi götürmeye ve devleti yönetmeye devam etmek zorundayız.” dedi.

Çavuşoğlu, “Beni istifaya davet ediyorlar bu da ayrı bir komedi. Bence sorun çözülmüş ve yeni bir süreç başlamıştır. Eylemde tüzüğü tanımadıklarını belirttiler bunu eylem psikolojisiyle söylediklerini olduğunu. Sendikaları en erken sürede görüşmeye çağıracağım.” ifadelerini kullandı.

“Bu konuda yeterli düzenlememizin olmadığının bile farkında değildik”

Çavuşoğlu, Disiplin Tüzüğü’ne yönelik neden değişikliğe gidildiğini de detaylarıyla açıkladı. Başörtüsü meselesinin uzun yıllardan bu yana ülkede tartışma yaratmayan bir anlayışla ele alındığını belirten Çavuşoğlu, “Başörtüsü meselesi bizim ülkemizde uzun yıllardan beri sorun olmayan, tartışma yaratmayan bir anlayıştı. Orta eğitimde aslında Eğitim Bakanlığı her yıl böyle konularla yüzleşmekteydi. Halka konu olmaktan uzak tutulmaktaydı.” ifadelerini kullandı.

Bu yıl benzer girişimlerin yaşandığını aktaran Çavuşoğlu, “Başörtüsünü yasaklayan bir düzenlememiz bu ülkede bizim hiç olmadı. Sadece rehber öğretmenleri ve okul idareleri bu meseleyi çözüme ulaştırmıştır. Bekirpaşa Lisesi’nde hatta bir çocuk 3 yıldır bereyle okula gidiyordu, okul idaresi tarafından böyle bir çözüm bulunmuştu. Bizim bu konuda yeterli bir düzenlememizin olmadığının bile farkında değildik. Çünkü okullar bu işi bugüne kadar götürmüştü.” dedi.

Başörtüsüyle okula devam etmek isteyen öğrenciler üzerinden yaşanan süreci de paylaşan Çavuşoğlu, “İkinci dönemin başında gelen bir öğrenci kaydını yaptıktan sonra başörtüsü ile okula gelme direnci gösterdi. İrsen Küçük Ortaokulu’nda da bir öğrenci ikinci dönem itibari ile başörtüsü ile okula gelme konusunda ısrarcı oldu. Çocuğu ikna etmek adına tüm denemeler yapıldı ama çocuk başörtüsü ile devam etmek istedi. Bu çocuk 17 gün bone ve bandana ile okula gitmiş. Okul idaresi ile aile görüşerek böyle bir modelde uzlaşmışlar. Sonra sendikal bir eylem tavrı ile çocuk okula alınmamaya başladı. Bunun üzerine aile bana ulaştı. Çocuğa iki gün idari izin vererek bu konuyu hükümete taşıdım.” şeklinde konuştu.

Yaşananların ardından Bakanlar Kurulu’nun tüzükte değişiklik yapılmasını önerdiğini dile getiren Çavuşoğlu, “Tüzüğü geçirince bu konu gitgide gerginleşmeye başladı. Yapılan tüm çözüm denemelerinin tümü başarısız oldu. Tartışmaların ardından Tufan Erhürman’ın da önerisiyle Başbakan ‘tüzüğü geri çekelim’ dedi. Tüzüğü geri çektik ama bu öğrenciler sınava alınmadı, bir sürü çirkinlik oldu.” dedi.

Kurulan uzlaşı komitesine de değinen Çavuşoğlu, “Bir uzlaşı komitesi kurduk, birinci toplantı çok gergin geçti. Memleketin sorumluluğu sendikalardaymış gibi, memleketi yönetenler onlar gibiymiş gibi bir tavırla karşılaştık. Diyalog kapılarını ısrarla kapatmaya devam ettiler.” diye konuştu.

Akşam yapılan eyleme de değinen Çavuşoğlu, “Oraya katılanlardan daha fazlası evlerde bu tüzüğe karşı tepkilidir. Unutulmasın, oraya gelmeyip de bu tüzüğü destekleyen yüz binlerce insan var.” iddialarında bulundu. Çavuşoğlu, “Meydana gelenler için de iddia ederim ki yanıltılıyorlar. Bunu maalesef topluma öncülük etmiş insanlar da yapmaktadır.” şeklinde konuştu.