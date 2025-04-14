“Bu tüzük geri çekilene kadar mücadele ateşimiz yanacak”

Serap ŞAHİN

Öğretmen sendikaları Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS) ve Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS) öncülüğünde başlatılan “siyasal İslam dayatmalarına” karşı eylemlilik süreci, 55 örgütün desteğiyle sürüyor.

UBP – YDP – DP Hükümeti’ne “Başörtüsü Tüzüğünü” geri çekmesi için 28 Nisan’a kadar süre veren 55 örgüt, her gün 18.00 – 21.00 saatleri arasında Meclis önünde, karanlığı aydınlatacak eylem ateşini yakacak.

Karanlığa karşı yakılan eylem ateşinin ilki bugün saat 18.00’de başladı. 55 örgütün tümü Meclis önünde toplanarak “Direne direne kazanacağız, AKP elini çocuklarımızdan çek, Bu memleket bizim” sloganları atıldı.

Eylemde konuşan KTOEÖS Başkanı Selma Eylem, “Laik eğitim, laik toplum yapısı gailemizi ortaya koyarken, karanlık talimatlara boyun eğenlere bir kez daha geçit yok demek için buradayız” dedi. KTÖS Genel Sekreteri Burak Maviş, “Sizi biz besledik diyorlar, bu halkın geçmişiyle dalga geçiyorlar, haddini bil” ifadeleriyle tepki gösterdi. TÜRK-SEN Başkanı Arslan Bıçaklı, “Özgürlüklerin de sınırı vardır. Kimden emir alınıyor, açıklasınlar” dedi. Kamu-Sen Başkanı Metin Atan ise “Bu ülke sahipsiz değildir, bölücülere geçit yok” sözleriyle hükümeti istifaya çağırdı.

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, “Bu halk tarihini de bilir, geleceğini de çizer” derken, TDP Genel Başkanı Zeki Çeler “Ya bu tüzük gidecek ya da bunlar defolup gidecek” ifadelerini kullandı. Bağımsızlık Yolu Genel Sekreteri Umut Ersoy, “Bugün bir kız çocuğu başını bağladı diye bir şey değişmez ama yarın değişir” diyerek dayatmalara dikkat çekti. Lefkoşa Belediye Başkanı Mehmet Harmancı ise, “Evet, biat etmiyoruz. Kimliğimizi koruyacağız” dedi. Eylemde bir öğrenci gözyaşları içinde kendi yazdığı şiiri eylemcilere okudu.

Eylem sırasında, tüzüğün geri çekilmesiyle ilgili imza kampanyası da başlatıldı. Meclis önüne masa kurularak imzalar toplanmaya başladı. Konuşmaların ardından eylem ateşi yakıldı.

Eylemler, disiplin tüzüğü geri çekilene kadar her gün Meclis önünde sürecek.

KTÖS Başkanı Selma Eylem:

“Bu ateş, disiplin tüzüğünde yapılan değişiklik geri çekilene kadar yanacak”

KTOEÖS Başkanı Selma Eylem, “Meclis önündeki kalabalığa hitap ederken, “On binler olup sokakları doldururken, laik eğitim, laik toplum yapısı gailemizi ortaya koyarken bunu yok sayıp aldığı talimat doğrultusunda karar üretenlere, çocuklarımızı kullanarak eğitimimize, toplumsal yapımıza, irademize siyasi dayatmalar yapanlara, tehditler, hakaretler savurup toplumumuzu kutuplaştırmaya çalışıp siyasi rant elde etmek isteyenlere, haddini aşıp kendi ülkemizden bizi kovma cüretini gösterip bize meydan okuyanlara, tüm bunlara fırsat veren, halkımızla dalga geçmeye çalışan basiretsizlere, toplumumuzu yoksulluğa mahkum etmek isteyenlere, yolsuzluk bataklık düzeni yaratanlara, toplumsal değerlerimizi yok sayanlara, gerici karanlık talimatlara boyun eğenlere bir kez daha hep birlikte geçit yok demek için eylem ateşi yakarak izin vermeyeceğimizi, boyun eğmeyeceğimizi haykırmak için burada toplandık.” dedi. Mücadele ateşinin 28 Nisan’a kadar her gün pazartesiden cumaya aynı saatlerde yanmaya devam edeceğini belirten Eylem, “Bu ateş, halkın iradesine rağmen eğitimde ve toplumda gericileştirme hamlesine gelen disiplin tüzüğünde yapılan değişiklik geri çekilene kadar yanacak.” ifadelerini kullandı.

KTÖS Genel Sekreteri Burak Maviş:

“Ateş bunlar gidene kadar sönmeyecek”

KTÖS Genel Sekreteri Burak Maviş ise, “Bir araya geldik çünkü yorulduk. Yolsuzluklardan, hırsızlıklardan, yalancılardan yorulduk. Artık onları eve gönderme zamanıdır. Hade be barra. Eğitim Bakanı kürsüde diyor ki ‘Atatürkçülüğümden, laikliğimden ödün vermem’. Zaten biz sahte Atatürkçülerden bahsetmiyoruz. ‘Sizi biz besledik’ diyorlar. Benim dedem Yunanistan’dan gemiler gelmesin diye 3 ay Leymosun’da yattı. Bu ülkede sela okunacak çok kişi var, sen onları oku. Biz kendimize imam da buluruz. Sayın Arıklı, Türkiyeli-Kıbrıslı ayrımı yapmaya çok uğraştın ama yanıldın, özür dileyeceksin.” dedi. Maviş, konuşmasını “Bu ateş yanacak ve bunlar gidene kadar sönmeyecek.” diyerek tamamladı.

TÜRK-SEN Başkanı Arslan Bıçaklı:

“Özgürlüklerin de bir sınırı var”

TÜRK-SEN Başkanı Arslan Bıçaklı ise, “Bir çocuğun başı örtülmüş, özgürlük varmış, isteyen istediği gibi okula gidebilirmiş. Soruyorum: Ben şimdi şortla camiye gidebilir miyim? Özgürlüklerin de bir sınırı var. Eğitim Bakanı ‘Halkımdan emir almam’ diyor, kimden emir alınıyor onu söyle bize.” diyerek tüzüğün geri çekilmesi gerektiğini vurguladı.

Kamu-Sen Başkanı Metin Atan

“Bu ülke sahipsiz değildir”

Kamu-Sen Başkanı Metin Atan da, “Bu ülke sahipsiz değildir. Bu ülke laik, demokratik ve medeni bir ülkedir. Birileri çıkıyor, bu ülkede bölücülük yapıyor. Ülkeyi bölmek için misyon edinmiş.” dedi ve hükümeti sağduyuya davet etti.

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman:

“Bu halk tarihini de bilir, geleceğini de çizer”

Eyleme destek veren siyasi parti liderleri de kürsüde söz aldı. CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, “Ellerinden geleni ardlarına koymadılar. Parçaladılar ama zannettikleri yerden değil. Bu ülkede herkes kardeşçe yaşamak niyetindedir. Bu halk tarihini de bilir, geleceğini de çizer. Bu son nokta olmayacak.” dedi.

TDP Genel Başkanı Zeki Çeler:

“Ya bu tüzük gidecek ya da bunlar def olup gidecek”

TDP Genel Başkanı Zeki Çeler, “Ya bu tüzük gidecek ya da bunlar def olup gidecek.” ifadeleriyle tepkisini ortaya koyarken, Bağımsızlık Yolu Genel Sekreteri Umut Ersoy ise, “Bugün bir şey değişmeyecek ama yarın değişecek. Önce eğitimden başlayacaklar. Madem o kadar özgürlüğe düşkünsünüz, önce zorunlu din derslerini kaldırın.” şeklinde konuştu.

Lefkoşa Belediye Başkanı Mehmet Harmancı ise, “Yıllardır bizi yeterince biat etmemekle suçladılar. Evet, düşünmüyoruz, biat etmiyoruz. Kendimize ait bir kimliğimiz var ve bunu koruyacağız.” dedi.

Fotoğraflar: Burçin Aybars