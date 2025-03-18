“Bu toplantıda gelecek için olumlu adımlar atılacak”

Dışişleri eski Bakanı ve YENİDÜZEN yazarı Kutlay Erk, Cenevre’deki Kıbrıs zirvesinde resmi görüşmeler için bir tarh belirleneceğine vurgu yaptı, resmi görüşmelerin Kıbrıs’ın kuzeyindeki Cumhurbaşkanlığı seçiminden sonra takvimlendirilmesini beklediğini söyledi.

Kanal sim’de Meyil Adakul’un konuğu olan Erk, şu anda ne Kıbrıs Türk tarafının, ne de Kıbrıs Rum tarafının masadan kalkma gibi bir pozisyonunun olmadığına vurgu yaparak, “Ben bu toplantıda gelecek için olumlu adımlar atılacağını düşünüyorum” ifadelerine yer verdi.

Dün akşamki yemek sonrasında Kıbrıslı Rum lider Nikos Hristodulidis ile TC Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın 20 dakika süren toplantısını da değerlendiren Kutlay Erk, “Kıbrıs Rum tarafı ile Türkiye arasında son dönemde farklı alanlarda işbirlikleri yapıldığını biliyoruz. Her ne kadar ‘sosyal içerikli’ bir toplantı olduğu söylense de, 20 dakika süren bir toplantıda sadece sosyal konular konuşulmaz. Toplantıda muhakkak siyaset de konuşulmuştur” diye konuştu.

Kıbrıs’ın kuzeyinde Ekim ayında gerçekleşecek olan Cumhurbaşkanlığı seçimine de değinen eski Dışişleri Baklanı Erk, “Buradan sonuç ne çıkarsa çıksın, Kıbrıs Türk halkı Tatar’ı Ekim’de yeniden Cumhurbaşkanı seçmez diye düşünüyorum” değerlendirmesini yaptı.