“Bu siyasi anlayış, öğretmeni itibarsızlaştırıyor”

Eğitim Bakanlığı önünde Ağustos 2022’de KTOEÖS ve KTÖS tarafından gerçekleştirilen eylemlerde “polisi darp ettiği” iddia edilen 22 öğretmen hakkında açılan dava bugün yeniden görüşüldü.

Dava itham için 11 Haziran 2025 tarihine ertelendi. Duruma sonrasında açıklama yapan KTÖS ve KTOEÖS temsilcileri, bu siyasi anlayışın öğretmeni itibarsızlaştırdığını belirterek, "Mücadele etmekten kaçınmayız ama okulları boş bırakıp mahkemelere koşturmaktan dolayı rahatsızız" dedi, Eğitim Bakanı Çavuşoğlu'nun tutumunu eleştirdi.

Maviş: “22 öğretmenin polisi darp etmesi mümkün değil”

Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS) Genel Sekreteri Burak Maviş, bugünkü duruşmaykla birlikte 11’inci duruşmanın tamamlandığını ve davanın 11 Haziran 2025 tarihine ertelendiğini söyledi.

Savcılığın kalem tutan 22 öğretmenin toplantıya girerken 2 polisi darp ettiği yönünde olduğunu belirten Maviş, “Taktir, toplumundur. Biz sınıflarımızı bırakıp geliyoruz. Çocukların zamanı çalınıyor. 22 öğretmenin polisi darp etmesi mümkün değildir” dedi. Savcılık’ın o güne ait görüntüleri izleyip kimlerin tutuklanacağını tespit etmekten kaçındığını belirten Maviş, “Polisi darp ettiğimiz görüntü bulunursa yargı önünde hesap vermeye hazırız” ifadelerini kullandı. Maviş konuşmasının devamında, “Öğretmenin haklarını ilgilendiren böyle bir mücadelede ortaya koyduğumuz irade karşısında zaten onur duyuyoruz ama çocukların zamanının bu şekilde çalınması, öğretmenlerin öğrencilerini bırakıp buraya gelmesinden dolayı büyük rahatsızlık duyuyoruz” şeklinde görüş bildirdi.

Eylem: “Baskı, tehdit ve eylemlere karşı mücadele edeceğiz”

Maviş’in ardından kısa bir açıklama yapan Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS) Başkanı Selma Eylem de, eylem yapan öğretmene saldırı veya dava okunmasının ilk kez yaşanmadığını belirtti. “Bu bir algı yaratma meselesidir” diyen Eylem, “Bugün geldiğimiz noktada eğitimde yaşananalar toplumsal olarak hedeflenenler doğrultusunda öğretmene saldırılar yapılıyor ve bir algı yaratılmaya çalışıyor. Tüm bu baskı, tehdit ve engellemelere rağmen mücadeleye devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Gökçebel: “Bu siyasi anlayış, öğretmeni itibarsızlaştırıyor”

KTOEÖS Genel Sekreteri Tahir Gökçebel ise, kamuoyunun bu davanın siyasi bir dava olduğunu bildiğini söyleyerek, “Müdür, muavin ve öğretmen arkadaşların öğrencilerini bırakarak sürekli mahkemeye çağrılmasının acısı çocuklardan ve okullardan çıkarılıyor” ifadelerine yer verdi. Eğtiim Bakanı Nazım Çavuşoğlu’nun açıklamalarını da eleştiren Gökçebel, “Eğitim Bakanı bir taraftan bir çocuğun eğitim hakkını başörtüsü meselesi yüzünden TC Elçiliği ile birlikte suistimal edecek, kurultay nedeniyle eğitimi erteleyecek, öğretmenleri mahkemelere koşturtarak okulları boşaltıp derslerin yapılmasını engelleyecek ama diğer taraftan da eğitim gailesi olduğunu söyleyecek. Bir de eğitim gailesi varmış gibi açıklamalar yapacak. Bu olacak iş değildir” diye konuştu. Bu siyasi anlayışın artık eğitimden elini çekmesi gerektiğinden bahseden Tahir Gökçebel, “Bu siyasi anlayışın, öğretmeni itibarsızlaştırma, değersizleştirme, mahkeme koridorlarında taşıma amacının ne olduğunu biliyoruz. Öğretmenlerimiz bu amacın dışında eğitime katkı yapmaya devam ediyor. Eğitim Bakanı’nın geldiği nokta artık kabul edilebilir bir nokta değil. Eğitim Bakanı’nın artık tek yapacağı bir şey kaldı, o da istifa etmesidir” şeklinde görüş bildirdi.